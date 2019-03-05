Bugatti построила уникальный гиперкар за 11 миллионов евро и сразу его продала

В облике Bugatti La Voiture Noire безошибочно угадывается Chiron и его экстремальное альтер эго Divo. И тем не менее, у гиперкара много уникальных деталей: полностью другая оптика с множеством «пикселей» и капот, новый аэродинамический обвес, остекление, создающее эффект «перетекания» лобового стекла в боковые, плавник, протянувшийся через весь кузов, как у оригинального Type 57 SC Atlantic и вентиляционные прорези в крышке моторного отсека, напоминающие небольшие задние стекла довоенного купе.