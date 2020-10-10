Ещё в январе нынешнего года глава Bugatti Стефан Винкельманн рассказывал, что марка собирается расширять модельную линейку: вторым автомобилем должен был стать «повседневный» спортивный кроссовер или роскошный гран-турер. Топ-менеджер отметил, что расширение модельного ряда не окажет негативного влияния на эксклюзивность бренда, поскольку вторая модель всё равно будет выпущена ограниченным тиражом в несколько тысяч экземпляров. Теперь, как сообщает агентство Bloomberg, компания Bugatti остановила расширение модельного ряда, но временное это решение или окончательное, пока говорить рано.
По данным агентства, судьба новой модели Bugatti будет решаться на ежегодном собрании акционеров Volkswagen Group, запланированного на следующий месяц. Отмена планов связана прежде всего с вызванным пандемией кризисом, который довольно ощутимо затронул автомобильную промышленность. Кроме того, недавно стало известно о планах концерна продать марку Bugatti хорватскому производителю гиперкаров Rimac. Винкельманн при этом отметил, что 2020 год стал для компании «лучшим в истории», а запланированный на 2021 год объём производства уже распродан на 70-80 процентов.