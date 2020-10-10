Bugatti остановила расширение модельного ряда

По данным агентства, судьба новой модели Bugatti будет решаться на ежегодном собрании акционеров Volkswagen Group, запланированного на следующий месяц. Отмена планов связана прежде всего с вызванным пандемией кризисом, который довольно ощутимо затронул автомобильную промышленность. Кроме того, недавно стало известно о планах концерна продать марку Bugatti хорватскому производителю гиперкаров Rimac. Винкельманн при этом отметил, что 2020 год стал для компании «лучшим в истории», а запланированный на 2021 год объём производства уже распродан на 70-80 процентов.