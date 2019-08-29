Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:11

Bugatti отказалась строить штучные гиперкары по индивидуальным проектам

Руководство марки хочет создавать машины для клиентов, а не от них

Глава отдела частных заказов Пьер Роммельфангер рассказал, что марка не намерена больше строить машины по заказам клиентов. В дальнейшем модели будут создаваться только по проектам дизайнеров производителя.

После дебюта гиперкара Centodieci, которых будет выпущено всего десять экземпляров, Роммельфангер в интервью Autocar отметил, что новинка была построена для коллекционеров, но не коллекционерами, и от такой тактики компания отказываться не собирается.

Bugatti Centodieci

Представители Bugatti регулярно ездят на все важные автомобильные мероприятия, чтобы лично пообщаться с клиентами и услышать их мнение касательно новинок или их личных машин. Эти разговоры часто вдохновляют команду на новые разработки, но при этом, подчеркнул Роммельфангер, именно компания должна решать, какой автомобиль строить и каким он должен быть.

Гиперкар Centodieci представили в середине августа. Автомобиль, вдохновленный моделью EB110 SS 1992 года выпуска, выпустят сверхмалым тиражом. Базовая цена — 8 миллионов евро (более 590 миллионов рублей), что делает его самым дорогим серийным гиперкаром Bugatti.

Единственной моделью, которая оказалась дороже Centodieci, была La Voiture Noir. Гиперкар построили в единственном экземпляре и по слухам он предназначался лично для Фердинанда Пиеха – бывшего главы Volkswagen, но руководство позже опровергло эту информацию По официальной версии, эксклюзивный автомобиль заказал частный коллекционер и «большой поклонник марки» за 16,5 миллиона евро.

Неназванный покупатель попросил построить уникальный автомобиль на базе купе Bugatti Chiron, но с дизайном исторической модели Bugatti 57SC Atlantic, которая выпускалась в 1936-1938 годах. Всего этих автомобилей было четыре — три из них продали клиентам и они дожили до сегодняшнего дня, а четвертый принадлежал сыну основателя компании Bugatti Жану Бугатти. Во время войны купе перебили номера в попытках спасти его, но автомобиль потерялся после 1938 года, и до сих никто не может его найти.