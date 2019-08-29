Bugatti отказалась строить штучные гиперкары по индивидуальным проектам

После дебюта гиперкара Centodieci, которых будет выпущено всего десять экземпляров, Роммельфангер в интервью Autocar отметил, что новинка была построена для коллекционеров, но не коллекционерами, и от такой тактики компания отказываться не собирается.
Представители Bugatti регулярно ездят на все важные автомобильные мероприятия, чтобы лично пообщаться с клиентами и услышать их мнение касательно новинок или их личных машин. Эти разговоры часто вдохновляют команду на новые разработки, но при этом, подчеркнул Роммельфангер, именно компания должна решать, какой автомобиль строить и каким он должен быть.
Гиперкар Centodieci представили в середине августа. Автомобиль, вдохновленный моделью EB110 SS 1992 года выпуска, выпустят сверхмалым тиражом. Базовая цена — 8 миллионов евро (более 590 миллионов рублей), что делает его самым дорогим серийным гиперкаром Bugatti.
Единственной моделью, которая оказалась дороже Centodieci, была La Voiture Noir. Гиперкар построили в единственном экземпляре и по слухам он предназначался лично для Фердинанда Пиеха – бывшего главы Volkswagen, но руководство позже опровергло эту информацию По официальной версии, эксклюзивный автомобиль заказал частный коллекционер и «большой поклонник марки» за 16,5 миллиона евро.
Неназванный покупатель попросил построить уникальный автомобиль на базе купе Bugatti Chiron, но с дизайном исторической модели Bugatti 57SC Atlantic, которая выпускалась в 1936-1938 годах. Всего этих автомобилей было четыре — три из них продали клиентам и они дожили до сегодняшнего дня, а четвертый принадлежал сыну основателя компании Bugatti Жану Бугатти. Во время войны купе перебили номера в попытках спасти его, но автомобиль потерялся после 1938 года, и до сих никто не может его найти.