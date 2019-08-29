Bugatti отказалась строить штучные гиперкары по индивидуальным проектам

Гиперкар Centodieci представили в середине августа. Автомобиль, вдохновленный моделью EB110 SS 1992 года выпуска, выпустят сверхмалым тиражом. Базовая цена — 8 миллионов евро (более 590 миллионов рублей), что делает его самым дорогим серийным гиперкаром Bugatti.

Единственной моделью, которая оказалась дороже Centodieci, была La Voiture Noir. Гиперкар построили в единственном экземпляре и по слухам он предназначался лично для Фердинанда Пиеха – бывшего главы Volkswagen, но руководство позже опровергло эту информацию По официальной версии, эксклюзивный автомобиль заказал частный коллекционер и «большой поклонник марки» за 16,5 миллиона евро.