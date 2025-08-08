Bugatti возродил W16 для единственного в мире гиперкара Brouillard

Технической основой служит карбоновое шасси с алюминиевыми элементами, которое, как утверждает производитель, обычно предназначено для трековых машин. Под капотом — возрождённый восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, знакомый по ушедшей модели Chiron, мощностью фантастические 1 600 лошадиных сил.

Brouillard завораживает своим внешним видом. Приковывают взгляд рельефный бампер с широкой «подковой» решётки радиатора и светодиодные фары, дополненные функциональными воздухозаборниками. Профиль украшают характерные С-образные прорези и крупные детали из углеродного волокна, эффектно контрастирующие с ярким зелёным кузовом. Сзади — интегрированный спойлер, Х-образные светодиодные фонари, напоминающие W16 Mistral, и четыре выхлопные трубы на заднем диффузоре, отсылающие к Chiron Super Sport.