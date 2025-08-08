Bugatti возродил W16 для единственного в мире гиперкара Brouillard

Bugatti возродил W16 для единственного в мире гиперкара BrouillardМашину сложно назвать транспортным средством, потому что она больше похожа на эксклюзивное произведение искусства на колёсах
Технической основой служит карбоновое шасси с алюминиевыми элементами, которое, как утверждает производитель, обычно предназначено для трековых машин. Под капотом — возрождённый восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, знакомый по ушедшей модели Chiron, мощностью фантастические 1 600 лошадиных сил.
Brouillard завораживает своим внешним видом. Приковывают взгляд рельефный бампер с широкой «подковой» решётки радиатора и светодиодные фары, дополненные функциональными воздухозаборниками. Профиль украшают характерные С-образные прорези и крупные детали из углеродного волокна, эффектно контрастирующие с ярким зелёным кузовом. Сзади — интегрированный спойлер, Х-образные светодиодные фонари, напоминающие W16 Mistral, и четыре выхлопные трубы на заднем диффузоре, отсылающие к Chiron Super Sport.
Салон, сохраняя компоновку Chiron, впечатляет уникальной отделкой в зелёных тонах. Особого внимания заслуживают клетчатые сиденья, обитые тканью, сотканной на заказ в Париже. Обилие углеродного волокна и алюминия подчёркивает технологичность, а изюминкой интерьера стала выполненная вручную скульптура лошади Бруйяр, встроенная в стеклянную вставку на алюминиевом селекторе передач.
По некоторым данным, этот гиперкар создан по заказу нидерландского бизнесмена Мишеля Перридона.