Премьера нового автомобиля марки состоится 24 августа

Пульс

Bugatti готовит «драйверский» гиперкар Divo: первое изображение

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10 июля 2018

Компания Bugatti подтвердила появление нового гиперкара под названием Divo. Автомобиль выйдет ограниченным тиражом 40 экземпляров, при этом стоимость каждого из них составит минимум пять миллионов евро.

[Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях](https://motor.ru/lab/chiron.htm)

Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях

Новинка названа в честь Альберта Диво – французского пилота, который в 1920-х дважды выиграл гонку Targo Florio на автомобиле Bugatti. По словам руководителя марки Штефана Винкельмана, гиперкар сделают самым «драйверским» автомобилем Bugatti. Он получит отличную управляемость и будет настроен таким образом, чтобы генерировать максимум прижимной силы и выдерживать высокие перегрузки.

Гиперкар построят на базе «Широна». Подробностей о технической начинке модели нет, однако ранее предполагалось, что новинка сможет набирать «сотню» быстрее модификации Chiron Sport (ей на это требуется 2,5 секунды). При этом максимальная скорость машины снизится – с 420 до 385 километров в час.

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Обычный Bugatti Chiron оснащается 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. По некоторым данным, отдача силовой установки для версии Divo останется прежней.

Премьера модели состоится 24 августа на калифорнийском фестивале Quail.

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