Bugatti готовит «драйверский» гиперкар Divo: первое изображение

Компания Bugatti подтвердила появление нового гиперкара под названием Divo. Автомобиль выйдет ограниченным тиражом 40 экземпляров, при этом стоимость каждого из них составит минимум пять миллионов евро.

Новинка названа в честь Альберта Диво – французского пилота, который в 1920-х дважды выиграл гонку Targo Florio на автомобиле Bugatti. По словам руководителя марки Штефана Винкельмана, гиперкар сделают самым «драйверским» автомобилем Bugatti. Он получит отличную управляемость и будет настроен таким образом, чтобы генерировать максимум прижимной силы и выдерживать высокие перегрузки.

Гиперкар построят на базе «Широна». Подробностей о технической начинке модели нет, однако ранее предполагалось, что новинка сможет набирать «сотню» быстрее модификации Chiron Sport (ей на это требуется 2,5 секунды). При этом максимальная скорость машины снизится – с 420 до 385 километров в час.

Обычный Bugatti Chiron оснащается 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. По некоторым данным, отдача силовой установки для версии Divo останется прежней.

Премьера модели состоится 24 августа на калифорнийском фестивале Quail.