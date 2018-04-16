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Bugatti создала систему слежки за своими гиперкарами

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16 апреля 2018

Компания Bugatti разработала систему удаленного мониторинга и обновления внутреннего программного обеспечения гиперкаров Chiron. Она позволяет максимально быстро диагностировать возможные технические проблемы.

[Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях](https://motor.ru/lab/chiron.htm)

Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях

Данные телеметрии с каждого автомобиля поступают в единый центр, расположенный в штаб-квартире марки во французском Мольсайме. Всего система обрабатывает 10 тысяч сигналов от блоков управления различными узлами автомобиля: двигателя, трансмиссии, светотехники, тормозов и даже климат-контроля.

Обмен и анализ сигналов происходит в режиме реального времени — раньше нечто подобное было доступно только болидам Формулы-1 и машинам DTM. Через встроенный механизм можно удаленно обновить ПО автомобиля или поменять какие-либо настройки.

Bugatti Chiron Sport

Bugatti Chiron Sport

Гиперкар Bugatti Chiron и его облегченный «драйверский» вариант Sport оснащается двигателем 8.0 W16 с четырьмя турбонагнетателями. Отдача агрегата составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4 секунды. Максимальная скорость составляет 420 километров в час.

Цена модификаций составляет 2,4 и 2,65 миллиона евро соответственно (185,3 и 204,5 миллиона рублей по текущему курсу). В декабре прошлого года первый Chiron передали клиенту из России.

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