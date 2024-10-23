УАЗ вдохнул «вторую жизнь» в «Буханку», решив проблемы с кузовом

Инженерам удалось избавится от ряда недостатков при производстве

Ульяновский автозавод решил проблему кузовных деталей «Буханки». Компании удалось этого добиться за счет модернизации штамповой оснастки. В последнее время покупатели легендарной советской модели регулярно жаловались на проблемы с качеством кузовов автомобилей. Чаще всего клиенты сталкивались с неровными зазорами и сквозными щелями. Раньше производитель устранял недостатки после обращения. Теперь же эти дефекты должны уйти в прошлое.