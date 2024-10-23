УАЗ вдохнул «вторую жизнь» в «Буханку», решив проблемы с кузовом

Опубликовано 23 октября 2024, 19:041 мин.
УАЗ вдохнул «вторую жизнь» в «Буханку», решив проблемы с кузовомИнженерам удалось избавится от ряда недостатков при производстве
Ульяновский автозавод решил проблему кузовных деталей «Буханки». Компании удалось этого добиться за счет модернизации штамповой оснастки. В последнее время покупатели легендарной советской модели регулярно жаловались на проблемы с качеством кузовов автомобилей. Чаще всего клиенты сталкивались с неровными зазорами и сквозными щелями. Раньше производитель устранял недостатки после обращения. Теперь же эти дефекты должны уйти в прошлое.
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УАЗ полностью модернизировали штамповую оснастку, на которой создаются кузовные детали для «Буханок», «Полубуханок» и «Головастиков». По словам инженеров, обновление позволит обрести штампам новый жизненный цикл, а также сделает максимально точным сопряжение между кузовными деталями.
В процессе обновления специалисты заменили или восстановили около 90 процентов компонентов элементов оснастки. Благодаря модернизации автозавод подарит культовому семейству СГР вторую жизнь, поскольку низкое качество кузовов было главной проблемой данных моделей.
В середине октября инженеры Ульяновского автозавода оснастили «Буханку» новым мотором. Агрегат нового экологического класса стал более тяговитее.