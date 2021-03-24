24 марта, 16:46

УАЗ показал архивную фотографию очень необычной «Буханки»

На снимке советского периода фургон УАЗ-452 используют для примерки одежды

© UAZ Russia / Instagram.com
Лиза Будрина
УАЗ поделился в Instagram очередной фотографией из заводского архива. На этот раз на снимке продемонстрировано необычное применение фургона УАЗ-452: «Буханку» используют в качестве примерочной. В подписи к публикации не уточняется, когда именно была сделана фотография, но она явно относится к советскому периоду.

Можно предположить, что фотография была сделана на вещевом рынке, где «Буханку» использовали в качестве мобильной торговой точки: вокруг автомобиля расставлены манекены и вешалки с одеждой, а сам фургон служит примерочной. УАЗ-452 с боковыми одностворчатыми дверями и двустворчатой дверью сзади выкрашен в бежевый цвет с оранжевой полосой по бокам.

«Признаться, нас тоже удивила эта фотография из заводского архива, — прокомментировали снимок в УАЗ. — При всей широте талантов «Буханки», мы все же не представляли ее в роли примерочной».

Впрочем, у «Буханки» были и другие модификации, способные удивить. К числу таковых относится электрокар на базе УАЗ-451 60-х годов, автомобиль скорой помощи, подготовленный для условий Крайнего севера или, например, снегоход УАЗ-451С с лыжами вместо передних колес и гусеницей сзади.

УАЗ предложил россиянам оценить новый дизайн «Буханки»

УАЗ периодически публикует на своей странице в Instagram архивные фотографии разных моделей и рендеры независимых дизайнеров. В начале марта появились фотографии автобуса, оформленном в популярном в 90-е стиле с четырьмя фарами, а до этого бурное обсуждение вызвали изображения футуристичной «Буханки», которой никогда не существовало.

Источник: UAZ Russia / Instagram.com