УАЗ показал архивную фотографию очень необычной «Буханки»

Можно предположить, что фотография была сделана на вещевом рынке, где «Буханку» использовали в качестве мобильной торговой точки: вокруг автомобиля расставлены манекены и вешалки с одеждой, а сам фургон служит примерочной. УАЗ-452 с боковыми одностворчатыми дверями и двустворчатой дверью сзади выкрашен в бежевый цвет с оранжевой полосой по бокам.

«Признаться, нас тоже удивила эта фотография из заводского архива, — прокомментировали снимок в УАЗ. — При всей широте талантов «Буханки», мы все же не представляли ее в роли примерочной».

Впрочем, у «Буханки» были и другие модификации, способные удивить. К числу таковых относится электрокар на базе УАЗ-451 60-х годов, автомобиль скорой помощи, подготовленный для условий Крайнего севера или, например, снегоход УАЗ-451С с лыжами вместо передних колес и гусеницей сзади.