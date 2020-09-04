УАЗ предложил россиянам оценить новый дизайн «Буханки»

Давыдов в своём Instagram отметил, что разработал дизайн к «столетию СССР». На эскизе «Буханка» получила широкую колёсную базу, белый кузов с необычными зеркалами заднего вида, новый бампер и чёрные колёсные арки.

Передняя часть полностью переделана: о внешности классического фургона напоминает лишь уменьшенная трапециевидная решётка радиатора и шильдик над футуристичными светодиодными фарами, визуально объединёнными чёрной панелью.