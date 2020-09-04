15:00

УАЗ предложил россиянам оценить новый дизайн «Буханки»

Альтернативный дизайн для фургона придумали к столетию СССР

© УАЗ / ВКонтакте
Мария Евдокимова
В соцсетях УАЗа появилось изображение фургона УАЗ-452, или «Буханки», с новой внешностью, созданной дизайнером Андреем Давыдовым. Ульяновский автозавод попросил россиян оценить эскиз и опубликовал голосование с четырьмя вариантами ответов.

Давыдов в своём Instagram отметил, что разработал дизайн к «столетию СССР». На эскизе «Буханка» получила широкую колёсную базу, белый кузов с необычными зеркалами заднего вида, новый бампер и чёрные колёсные арки.

Передняя часть полностью переделана: о внешности классического фургона напоминает лишь уменьшенная трапециевидная решётка радиатора и шильдик над футуристичными светодиодными фарами, визуально объединёнными чёрной панелью.

УАЗ-452 «Буханка»

На данный момент почти половина пользователей оценила новый дизайн положительно, выбрав в голосовании вариант «Да, смотрится свежо и стильно». «Спорным» эскиз посчитали 27 процентов проголосовавших, а ещё 17 предложили УАЗу не менять облик классики.

Почти семь процентов забраковали дизайн, раскритиковав форму и размер оптики, а также малую площадь остекления. Многие посоветовали автозаводу не спешить со сменой дизайна, а поработать над качеством актуального УАЗ-452.

«Буханка» выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 1963 года в практически неизменном виде. За почти 60-летнюю историю фургон получил множество модификаций, не раз превращался в дом на колёсах и даже оснащался двигателем от самолёта.

В движение автомобиль приводит рядный четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра, работающий в тандеме с механической коробкой и подключаемым полным приводом.

Источник: УАЗ / ВКонтакте