Седан Buick Regal внезапно обновился в Китае

Седан Buick Regal внезапно обновился в КитаеМодель создана на базе Opel Insignia второго поколения
Компания Buick обновила китайский седан Regal. Теперь он примерил новый фирменный стиль Pure, хотя и в самом упрощенном виде. Изменились передний бампер и решетка радиатора, снаружи и внутри появилась новая эмблема. Сам же салон остался прежний, как и гамма двигателей. Базовый агрегат Regal — «турбочетверка» 1.5 мощностью 169 лошадиных сил, старший — 237-сильный мотор объемом два литра.
Лифтбек Buick Regal шестого поколения, построенный на базе «второго» Opel Insignia, продержался на американском рынке меньше двух лет. Но в Китае модель всё еще представлена (правда, здесь это седан) и даже пережила небольшой рестайлинг. Он свёлся к новому языку дизайна Pure, точнее, к попытке максимально освежить внешность, приложив минимум усилий.
Визуально отличить Regal от дореформенного можно по огромной решетке радиатора и новой эмблеме — выстроившемся в ряд щитам, ранее символизировавшим модели LeSabre, Invicta и Electra.
В салоне, который устарел даже по меркам Buick, из нового вообще только логотип. Нет никакого смысла сравнивать его с кросс-купе Envista и тем более с высокоранговым LaCrosse. Приборы здесь по-прежнему стрелочные, а под мультимедиа выделен крошечный экранчик.
Гамма двигателей тоже стандартная для Regal: «турбочетвёрки» объёмом 1,5 (169 л.с., 250 Нм) и 2,0 литра (237 л.с, 350 Нм) в компании девятидиапазонного автомата и переднего привода.
В Китае обновлённый Buick Regal с младшим агрегатом стоит от 159 800 юаней (2 млн рублей), с мотором 2.0 — от 175 800 юаней (2,2 млн рублей).