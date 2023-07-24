Седан Buick Regal внезапно обновился в Китае

Визуально отличить Regal от дореформенного можно по огромной решетке радиатора и новой эмблеме — выстроившемся в ряд щитам, ранее символизировавшим модели LeSabre, Invicta и Electra.

В салоне, который устарел даже по меркам Buick, из нового вообще только логотип. Нет никакого смысла сравнивать его с кросс-купе Envista и тем более с высокоранговым LaCrosse. Приборы здесь по-прежнему стрелочные, а под мультимедиа выделен крошечный экранчик.