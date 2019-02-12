Тридцатилетний Buick без пробега оценили в 6,5 миллиона рублей

Всего было выпущено 547 экземпляров этой модели, причем все они сошли с конвейера в один и тот же год. Автомобиль, выставленный на продажу, собран 480-м. С 1987 года двухдверка демонстрировалась в техасском дилерском центре, а в 2002-м была приобретена ее нынешнем владельцем.