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12 февраля, 10:06

Тридцатилетний Buick без пробега оценили в 6,5 миллиона рублей

У купе Buick GNX сохранились все оригинальные детали

В США выставили на продажу купе Buick GNX (Grand National Experimental) 1987 года выпуска, пробег которого составляет всего 12 километров. Автомобиль оценили в 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей по текущему курсу).

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Всего было выпущено 547 экземпляров этой модели, причем все они сошли с конвейера в один и тот же год. Автомобиль, выставленный на продажу, собран 480-м. С 1987 года двухдверка демонстрировалась в техасском дилерском центре, а в 2002-м была приобретена ее нынешнем владельцем.

Buick GNX разрабатывался в сотрудничестве с McLaren Performance Technologies в качестве экстремального варианта Buick Regal Grand National. Автомобиль оснащен 3,8-литровой турбированной «шестеркой», выдававшей более 300 лошадиных сил, увеличенным интеркулером и иной выпускной системой. Двигатель сочетается с модернизированной четырехступенчатой автоматической трансмиссией.

С нуля до 96 километров в час купе могло разгоняться менее чем за пять секунд.

На дверных панелях и сиденьях сохранилась оригинальная пленка, которой они были покрыты при продаже. Также у автомобиля остались «родные» 16-дюймовые алюминиевые диски с покрышками Goodyear Eagle VR50, коврики с эмблемой дилера, все документы, включая пустую сервисную книжку, и наклейка на лобовое стекло, в которой указана стоимость машины в 1987 году. Тогда она стоила 29 290 долларов.

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Год назад на eBay появились два одинаковых Grand National GNX, VIN-номера которых отличаются всего на одну цифру. Автомобили простояли в гараже 30 лет. Пробег машин составляет 1342 и 953 километра.

Источник Bring a Trailer
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