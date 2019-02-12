Тридцатилетний Buick без пробега оценили в 6,5 миллиона рублей

Всего было выпущено 547 экземпляров этой модели, причем все они сошли с конвейера в один и тот же год. Автомобиль, выставленный на продажу, собран 480-м. С 1987 года двухдверка демонстрировалась в техасском дилерском центре, а в 2002-м была приобретена ее нынешнем владельцем.
Buick GNX разрабатывался в сотрудничестве с McLaren Performance Technologies в качестве экстремального варианта Buick Regal Grand National. Автомобиль оснащен 3,8-литровой турбированной «шестеркой», выдававшей более 300 лошадиных сил, увеличенным интеркулером и иной выпускной системой. Двигатель сочетается с модернизированной четырехступенчатой автоматической трансмиссией.
С нуля до 96 километров в час купе могло разгоняться менее чем за пять секунд.
На дверных панелях и сиденьях сохранилась оригинальная пленка, которой они были покрыты при продаже. Также у автомобиля остались «родные» 16-дюймовые алюминиевые диски с покрышками Goodyear Eagle VR50, коврики с эмблемой дилера, все документы, включая пустую сервисную книжку, и наклейка на лобовое стекло, в которой указана стоимость машины в 1987 году. Тогда она стоила 29 290 долларов.
Год назад на eBay появились два одинаковых Grand National GNX, VIN-номера которых отличаются всего на одну цифру. Автомобили простояли в гараже 30 лет. Пробег машин составляет 1342 и 953 километра.