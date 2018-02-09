Два одинаковых «Бьюика» 30 лет простояли в гараже. Теперь их продают

На онлайн-аукционе eBay появилось объявление о продаже двух идентичных купе Buick Grand National. У них одинаковые комплектации, а VIN-номера отличаются всего на одну цифру. Автомобили простояли в гараже последние 30 лет. Пробег машин составляет 1342 и 953 километра.

Два Buick Grand National GNX в феврале прошлого годы выкупили у бывшего владельца Шон Мэтьюз и Уильям Авила. По их словам, машины были в идеальном состоянии: чтобы их завести понадобились новые аккумуляторы и топливо. Необычным является то, что оба «Бьюйка» вместе сошли с конвейера, попали в один дилерский центр и были проданы одному покупателю.

Buick Grand National был выпущен в честь победы марки в гоночной серии NASCAR Winston Cup Grand National. Машина оснащалась 3,8-литровой «турбовосьмеркой» мощностью 245 лошадиных сил и 481 Нм крутящего момент. Двигатель сочетался с четырехступенчатой автоматической трансмиссией.

С нуля до 97 километров в час Grand National разгонялся за 4,8 секунды. Его максимальная скорость составляла 200 километров в час.

В конце января текущего года ведущие передачи The Barn Find Hunter обнаружили в старом гараже два классических спорткара: Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. Машины простояли нетронутыми практически 30 лет. Общая стоимость спорткаров может достигать четырех миллионов долларов.