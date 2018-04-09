Презентация новинки состоится в середине апреля в Вучжене

Пульс

Buick сделал электрический кроссовер для китайцев

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9 апреля 2018

Марка Buick, входящая в состав концерна General Motors (GM), опубликовала тизер концептуального электрического кроссовера Enspire. Презентация новинки состоится на специальном мероприятии Buick Brand Night в китайском Вучжене 17 апреля текущего года.

[Автопроизводители, которые когда-то делали крутые машины](https://motor.ru/selector/downshift.htm)

Автопроизводители, которые когда-то делали крутые машины

О концепт-каре пока нет никакой информации. Компания рассматривает его как «исследование в области дизайна и современных технологий, для работы над которым были привлечены глобальные ресурсы GM». На примере вседорожника Enspire марка продемонстрирует в каком направлении будет развиваться дизайн будущих моделей, а также возможности электрических силовых устновок следующего поколения.

Ранее Buick анонсировал выпуск модели Velite 6 в модификации с гибридной и электрической силовой установкой. Ее предвестником стал концепт Velite, показанный в ноябре 2016 года. Модель предназначена для китайского рынка. О выходе за его пределы речь пока не идет.

Китай является одним из ключевых рынков для Buick. В прошлом году компания продала на нем 1 223 517 автомобилей. При этом доля «Бьюика» в общем объеме составила 5,05 процента.

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Теги:
ЭлектрокарыBuick
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