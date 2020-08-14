В России предложили лишать прав злостных автохулиганов

Инициативу выдвинула зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, сообщает РИА Новости. Она отметила, что на сегодняшний день за системное хулиганство наказывают только в интернете, и предложила распространить статью на непорядочных автомобилистов.

Сообщается, что идея нового законопроекта возникла у Вторыгиной после просмотра видео инцидента, произошедшего во Владивостоке в конце июня. Съемка велась от лица водителя Lexus, который намеренно окатил водой из лужи пешеходов, после чего выложил ролик в интернет с комментарием «бесплатная мойка».

Натолкнувшись на негодование в Сети, он удалил видео, извинился перед жителями города и заплатил штраф в размере 80 000 рублей. Однако оказалось, что это не единственный случай хулиганства, в котором был замешан мужчина: ранее он уже был оштрафован за то, что на День Победы перегородил своим Lexus выход из подъезда жилого дома.