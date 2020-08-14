В России предложили лишать прав злостных автохулиганов

Инициативу выдвинула зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, сообщает РИА Новости. Она отметила, что на сегодняшний день за системное хулиганство наказывают только в интернете, и предложила распространить статью на непорядочных автомобилистов.
Сообщается, что идея нового законопроекта возникла у Вторыгиной после просмотра видео инцидента, произошедшего во Владивостоке в конце июня. Съемка велась от лица водителя Lexus, который намеренно окатил водой из лужи пешеходов, после чего выложил ролик в интернет с комментарием «бесплатная мойка».
Натолкнувшись на негодование в Сети, он удалил видео, извинился перед жителями города и заплатил штраф в размере 80 000 рублей. Однако оказалось, что это не единственный случай хулиганства, в котором был замешан мужчина: ранее он уже был оштрафован за то, что на День Победы перегородил своим Lexus выход из подъезда жилого дома.
«Хулиган, оскорбивший человеческое достоинство прохожих, не только не чувствовал своей вины, но и гордился своим поступком, подчеркивая, что его не волнует мнение осуждающих», – сказала парламентарий.
Ранее в Германии за хамство за рулем наказали водителя кроссовера BMW X5, показавшего полицейским средний палец. За неприличный жест немца оштрафовали на 1500 евро (более 130 тысяч рублей) и на месяц запретили садиться за руль.