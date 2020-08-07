Водителя BMW оштрафовали на 1500 евро за неприличный жест

Средний палец 26-летнего водителя BMW, адресованный полицейским, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Стражи порядка жест не оценили: мужчину обвинили в оскорблении представителей власти.
В итоге окружной суд города Кульмбах, федеральная земля Бавария, обязал его выплатить штраф, в 75 раз превышающий стандартную санкцию за нарушение скоростного лимита, которая в Германии равна 20 евро (1,7 тысячи рублей). Кроме этого, за грубое поведение немцу на месяц запретили садиться за руль.
Ограничение скорости на участке, по которому ехал мужчина, составляет 70 километров в час. Такой лимит в Германии устанавливают на участках сельских дорог, близких к перекресткам или съездам на автобаны. При этом общего ограничения скорости в стране нет: на автобанах рекомендуется ездить не быстрее 130 километров в час, однако наказание за превышение водителям грозит только в том случае, если они станут виновниками ДТП.
В прошлом году Бундестаг отклонил законопроект партии Зелёных о введении скоростного лимита в 130 километров в час на всех автобанах Германии – скоростные трассы оставили «безлимитными».