Водителя BMW оштрафовали на 1500 евро за неприличный жест

Ограничение скорости на участке, по которому ехал мужчина, составляет 70 километров в час. Такой лимит в Германии устанавливают на участках сельских дорог, близких к перекресткам или съездам на автобаны. При этом общего ограничения скорости в стране нет: на автобанах рекомендуется ездить не быстрее 130 километров в час, однако наказание за превышение водителям грозит только в том случае, если они станут виновниками ДТП.

В прошлом году Бундестаг отклонил законопроект партии Зелёных о введении скоростного лимита в 130 километров в час на всех автобанах Германии – скоростные трассы оставили «безлимитными».