Сгоревший дотла Porsche 911 продают за 48 миллионов рублей

На опубликованных фотографиях можно заметить, что от Porsche 911 сохранился лишь остов. Неизвестно, что стало причиной пожара, однако в результате возгорания спорткар оказался полностью уничтожен. Углепластиковые элементы модели, буквально, растеклись и застыли на проржавевшем кузове. В то время как пластиковые детали выгорели целиком.

В 2015 году спорткар прошел глубокую модификацию в тюнинг-ателье Singer Vehicle Design, специалисты которого специализируются на доработке Porsche. Стоимость дооснащения, без учета цены самого автомобиля, тогда составила 575 000 долларов (примерно 44 миллиона рублей по текущему курсу). Заднеприводный спорткар оборудовали 3,6-литровым V6, отдача которого составила 390 лошадиных сил. В паре с агрегатом работала шестидиапазонная «механика». До «сотни» купе разонялось за 3,3 секунды. Максимальная скорость составляла 283 километра в час.