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Сгоревший дотла Porsche 911 продают за 48 миллионов рублей

В 2015 году спорткар прошел глубокую модификацию

© Copart.com
Анастасия Дубина
На американском аукционе Copart выставили на продажу полностью сгоревший Porsche 911 1993 года выпуска. Уничтоженный спорткар, модифицированный в 2015 году известным тюнинг-ателье Singer Vehicle Design, оценили в 628 000 долларов (примерно 48 миллионов рублей по текущему курсу).

На опубликованных фотографиях можно заметить, что от Porsche 911 сохранился лишь остов. Неизвестно, что стало причиной пожара, однако в результате возгорания спорткар оказался полностью уничтожен. Углепластиковые элементы модели, буквально, растеклись и застыли на проржавевшем кузове. В то время как пластиковые детали выгорели целиком.

В 2015 году спорткар прошел глубокую модификацию в тюнинг-ателье Singer Vehicle Design, специалисты которого специализируются на доработке Porsche. Стоимость дооснащения, без учета цены самого автомобиля, тогда составила 575 000 долларов (примерно 44 миллиона рублей по текущему курсу). Заднеприводный спорткар оборудовали 3,6-литровым V6, отдача которого составила 390 лошадиных сил. В паре с агрегатом работала шестидиапазонная «механика». До «сотни» купе разонялось за 3,3 секунды. Максимальная скорость составляла 283 километра в час.

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Фото: Copart

Однако все эти модификации все равно не объясняют заявленную стоимость сгоревшей модели. Единственным элементом, сохранившимся после пожара, является тюнингованная радиаторная решетка с шильдиком тюнинг-ателье. Возможно, в объявлении допущена ошибка в описании цены. Но в настоящий момент приобрести уничтоженный спорткар можно за 628 000 долларов (примерно 48 миллионов рублей по текущему курсу).

Новый Porsche покажут в январе, но его уже можно забронировать

В начале июня на аукционе Copart выставили на продажу сгоревшую Toyota Supra за ноль долларов. От автомобиля, побывавшем в пожаре, сохранился лишь остов и двигатель.

Источник: Copart