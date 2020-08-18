Посмотрите, как выглядит взрыв покрышки изнутри

Чтобы подсветить внутренности колеса, устройство пришлось снабдить фонариком. Когда все было готово, блогер приступил к «сжиганию» покрышек, пообещав не отпускать педаль газа до взрыва. На видео заметно, как покрышка наполняется дымом и в конце концов лопается сразу в нескольких местах из-за трения и перегрева.

В результате бернаута под колесом остался длинный черный след и куски разорванной резины. Камера эксперимент не пережила: она успела заснять момент взрыва, но разлетелась на части и сильно нагрелась. Включить ее не удалось.