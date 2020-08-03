Видео: что происходит внутри колеса едущего автомобиля

Для того, чтобы получить чёткое изображение, между покрышкой и диском установили фонарик, подсвечивающий внутренности колеса во время движения. На видео, которое передавалось с камеры на смартфон в реальном времени, можно заметить разницу в поведении покрышки на дорогах с хорошим и плохим покрытием.

В ходе эксперимента на неровном асфальте шина настолько деформировалась, что сбила камеру.