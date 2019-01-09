Посмотрите, как выглядит крупнейший бернаут в мире

Австралийцы побили предыдущий рекорд, который был установлен в Саудовской Аравии. Тогда одновременно жгли покрышки 119 автомобилей. До этого достижение тоже принадлежало австралийцам – 103 машины.
Видео Summernats
В установлении рекорда приняли самые разные автомобили – хот-роды, современные тюнинговые автомобили и классические модели. Некоторые машины использовали специальные покрышки, сгорающие с цветным дымом. Бернаут длился примерно 30 секунд.
В этом году фестиваль Summernats собрал более 100 тысяч зрителей и 2,5 тысячи автомобилей.