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13:23

Посмотрите, как выглядит крупнейший бернаут в мире

В течение 30 секунд покрышки одновременно жгли 126 машин

На крупнейшем в Австралии автомобильном фестивале Summernats установили мировой рекорд по одновременному бернауту – «сжиганию» покрышек при пробуксовке на месте. В мероприятии приняли участие 126 автомобилей. Достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Австралийцы побили предыдущий рекорд, который был установлен в Саудовской Аравии. Тогда одновременно жгли покрышки 119 автомобилей. До этого достижение тоже принадлежало австралийцам – 103 машины.

Видео Summernats

В установлении рекорда приняли самые разные автомобили – хот-роды, современные тюнинговые автомобили и классические модели. Некоторые машины использовали специальные покрышки, сгорающие с цветным дымом. Бернаут длился примерно 30 секунд.

В этом году фестиваль Summernats собрал более 100 тысяч зрителей и 2,5 тысячи автомобилей.

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