Посмотрите, как выглядит крупнейший бернаут в мире

На крупнейшем в Австралии автомобильном фестивале Summernats установили мировой рекорд по одновременному бернауту – «сжиганию» покрышек при пробуксовке на месте. В мероприятии приняли участие 126 автомобилей. Достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса.