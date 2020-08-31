Москвичам запретят выезжать на выделенные полосы

Кроме этого, автомобилисты перестанут путаться в правилах и получать штрафы за выезд на полосы в запрещенные дни. По данным Дептранса, 97 процентов москвичей не могут назвать виды транспорта, которые имеют право выезжать на «выделенки», а 59 процентов хотят, чтобы полосы работали в едином режиме.

На сегодняшний день в Москве оборудовано 65 выделенных полос общей протяженностью более 350 километров. Штраф за выезд на полосы в Москве и Санкт-Петербурге составляет 3000 рублей, а в других городах России – 1500 рублей.

К городским и служебным машинам на «выделенках» столицы могут присоединиться беспилотные автомобили. В ближайшее время новые поправки к ПДД, которые приравняют беспилотники к общественному транспорту, направят на рассмотрение в МВД.