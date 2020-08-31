Москвичам запретят выезжать на выделенные полосы

На некоторых выделенных полосах Москвы уже исчезли знаки, разрешающие автомобилистам передвигаться по ним в выходные дни. Однако за нарушения новых правил пока не штрафуют, подчеркивает ведомство.
«Проезд по «выделенкам» будет разрешён только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая помощь), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели», – говорится в сообщении Дептранса.
По прогнозам департамента, введение единого режима для «выделенок» благотворно скажется на столичном трафике. Он позволит общественному транспорту передвигаться без задержек, а пассажирам – тратить меньше времени в ожидании автобусов на остановках.
Кроме этого, автомобилисты перестанут путаться в правилах и получать штрафы за выезд на полосы в запрещенные дни. По данным Дептранса, 97 процентов москвичей не могут назвать виды транспорта, которые имеют право выезжать на «выделенки», а 59 процентов хотят, чтобы полосы работали в едином режиме.
На сегодняшний день в Москве оборудовано 65 выделенных полос общей протяженностью более 350 километров. Штраф за выезд на полосы в Москве и Санкт-Петербурге составляет 3000 рублей, а в других городах России – 1500 рублей.
К городским и служебным машинам на «выделенках» столицы могут присоединиться беспилотные автомобили. В ближайшее время новые поправки к ПДД, которые приравняют беспилотники к общественному транспорту, направят на рассмотрение в МВД.