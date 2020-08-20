На российские «выделенки» могут пустить беспилотные автомобили

Разрабатываемая «Автонетом» платформа представляет собой хранилище различных данных о машинах: информации о бортовых системах, поведении водителя, взаимодействии с инфраструктурой и прочее. В будущем «Автодата» сможет делиться с беспилотниками этими данными, которые помогут «умным» системам автомобилей лучше ориентироваться на дорогах.

На сегодняшний день в России числится только 150 беспилотных автомобилей, которые проходят испытание в Москве, Петербурге и Татарстане. Ранее замминистра транспорта Алексей Семенов заявил, что уже к 2024 году по столице начнут курсировать такси без водителя. Разработку плана по их внедрению ведут Минтранс, МВД и Минпромторг.