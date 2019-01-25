В операции по спасению автобуса участвовали Jeep Wrangel Rubicon, Toyota Sequoia и Toyota 4Runner. В ролике видно, что даже сцепленные вместе, они с трудом смогли сдвинуть машину. Однако после нескольких неудачных попыток автобус всё-таки поддался.
10:49
Видео: три внедорожника вытаскивают из снега автобус
Ролик снят в канадском Монреале после сильного снегопада
Три подготовленных внедорожника понадобилось, чтобы вытащить застрявший в снегу автобус. Видео снято в канадском Монреале, недалеко от автобусной станции. По данным местных СМИ, автобус не смог тронуться с места из-за гололеда.