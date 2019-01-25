Видео: три внедорожника вытаскивают из снега автобус

В январе прошлого года в Сети появился ролик с застрявшим в снегу трёхосным G 63 AMG 6x6. Внедорожник сначала ездил по лесным заснеженным дорогам, а потом провалился в глубокую яму, после чего «Гелик» пришлось вытаскивать с помощью ратрака.