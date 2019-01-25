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10:49

Видео: три внедорожника вытаскивают из снега автобус

Ролик снят в канадском Монреале после сильного снегопада

Три подготовленных внедорожника понадобилось, чтобы вытащить застрявший в снегу автобус. Видео снято в канадском Монреале, недалеко от автобусной станции. По данным местных СМИ, автобус не смог тронуться с места из-за гололеда.

В операции по спасению автобуса участвовали Jeep Wrangel Rubicon, Toyota Sequoia и Toyota 4Runner. В ролике видно, что даже сцепленные вместе, они с трудом смогли сдвинуть машину. Однако после нескольких неудачных попыток автобус всё-таки поддался.

Видео: vtec195

В январе прошлого года в Сети появился ролик с застрявшим в снегу трёхосным G 63 AMG 6x6. Внедорожник сначала ездил по лесным заснеженным дорогам, а потом провалился в глубокую яму, после чего «Гелик» пришлось вытаскивать с помощью ратрака.

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