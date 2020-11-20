Видео: сотни туристических автобусов Гонконга простаивают из-за коронавируса

Гонконг является одним из самых перенаселенных мегаполисов. В то же время, это чуть ли не самый востребованный туристический сектор Китая и одно из самых посещаемых мест на планете. Только за прошедший год Гонконг посетили боле 56 миллионов туристов со всего света. В связи с этим в мегаполисе развиты всевозможные экскурсии по достопримечательностям, которые туристы чаще всего рассматривают в движении из окон огромных автобусов.

Однако из-за продолжающейся пандемии COVID-19 границы Гонконга остаются закрытыми. Туристический сектор, в котором занято около четверти миллиона местных жителей, практически полностью прекратил свою деятельность — и оказался на грани банкротства. В связи с этим, стали невостребованными многочисленные туристические автобусы, которые местные бизнесмены отправили на импровизированные парковки до лучших времен.