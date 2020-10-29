Российские автобусы и такси защитят от коронавируса

Так называемый портативный облучатель-рециркулятор был создан в рамках учебного интенсива «Университета 2035» НТИ командой Воронежского государственного технического университета. На данный момент новое устройство проходит тесты. Собирать первые образцы начнут зимой, а в автобусах они появятся в следующем году. По предварительным данным, одно устройство обойдётся транспорту в сумму более 50 000 рублей.

Разработчики отмечают, что такой облучатель можно установить в любом месте салона и управлять им с приборной панели водителя. Устройство не требует непосредственного участия человека: оно умеет самостоятельно определять наличие людей и имеет несколько режимов работы.

Система обеззараживает воздух двумя способами: используя ультрафиолетовое излучение и рециркуляцию воздуха. Она постоянно очищает воздух, пропуская его через фильтр, а когда в салоне нет людей, включается облучатель, воздействующий на бактерии и вирусы на поверхностях.