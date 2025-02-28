Китайская марка Denza выходит на европейский рынок

Европейцам предложат премиальные электромобили и гибриды суббренда BYD

BYD пообещал европейцам премиальные электрокары и гибриды марки Denza. В ходе мероприятия Fuorisalone 2025, которое проходит в Италии и которое спонсирует в числе прочих китайская BYD, было объявлено о запуске Denza в Европе. Denza была основана в 2011 году BYD и Mercedes-Benz, но осенью 2024-го немецкий автопроизводитель вышел из совместного проекта, так что с того момента Денза стала полноценным суббрендом BYD. Под этим названием в Китае и ряде других стран (в том числе и в России, но неофициально) продаются электрифицированные автомобили премиум-класса.