Брутальный внедорожник BYD Leopard 5 обновился, но не подорожал

Leopard 5 дебютировал в 2023 году, и тогда его прозвали «китайским Defender» за схожий с моделью Land Rover дизайн. Теперь же в КНР показали внедорожник 2025 модельного года, который получил новый передний бампер и больше элементов экстерьера, окрашенных в цвет кузова. В движение Leopard 5, как и прежде, приводит гибридная силовая установка: в ее составе 1,5-литровый ДВС, который не связан с колесами, и два электромотора — один на передней оси, второй на задней. Суммарная отдача агрегатов составляет 687 лошадиных сил, а общий запас хода достигает 1,2 тысячи километров.