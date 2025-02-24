Брутальный внедорожник BYD Leopard 5 обновился, но не подорожал

Брутальный внедорожник BYD Leopard 5 обновился, но не подорожалЭту модель можно купить и в России
Leopard 5 дебютировал в 2023 году, и тогда его прозвали «китайским Defender» за схожий с моделью Land Rover дизайн. Теперь же в КНР показали внедорожник 2025 модельного года, который получил новый передний бампер и больше элементов экстерьера, окрашенных в цвет кузова. В движение Leopard 5, как и прежде, приводит гибридная силовая установка: в ее составе 1,5-литровый ДВС, который не связан с колесами, и два электромотора — один на передней оси, второй на задней. Суммарная отдача агрегатов составляет 687 лошадиных сил, а общий запас хода достигает 1,2 тысячи километров.
Leopard 5 2025 года предложен в Китае в нескольких уровнях оснащения с начальной ценой 239,8 тысячи юаней — это эквивалентно 2,9 миллиона рублей. С переходом в новый модельный год модель не подорожала, зато обзавелась продвинутым набором водительских ассистентов Qiankun ADS 3.0 от Huawei и лидером, размещенным над лобовым стеклом. Правда такой комплекс предложен только в «старших» комплектациях стоимостью 284,8 тысячи и 329,8 тысячи юаней (3,43−3,97 миллиона рублей).
Ранее стало известно, что клиенты BYD недовольны ценовой политикой компании. В конце лета 2024 года автопроизводитель резко снизил стоимость Leopard 5 — модель подешевела почти на 20 процентов. Автомобилисты, которые купили внедорожники из первых партий, отреагировали на снижение цен резко негативно, устроив импровизированный флешмоб у дилеров BYD.
Недовольство вызвало и появление полуавтопилота God's Eye на автомобилях 2025 года — возмутились те клиенты, которые ранее по тем же ценам приобрели автомобили без последней версии системы.