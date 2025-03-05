Все автомобили BYD можно будет купить вместе с дронами

Все автомобили BYD можно будет купить вместе с дронамиЗа доплату машины оснастят совместимым летающим устройством и площадкой для него
Основная часть системы — это площадка на крыше площадью 0,29 квадратного метра с тремя встроенными датчиками для позиционирования дрона. Он может садиться и взлетать с платформы на скорости до 25 километров в час. Максимальная же скорость дрона, на которой он может следовать за автомобилем, — 54 километра в час.
Он может автоматически возвращаться на площадку для подзарядки аккумулятора, обнаруживая автомобиль в радиусе двух километров. На зарядку с 20 до 80 процентов уйдет примерно полчаса.
Дрон сможет следить за автомобилем сверху и снимать видео, а управлять им можно через мобильное приложение Ling Yuan либо экран медиасистемы BYD.
Цена устройства и площадки — 16 тысяч юаней, или около 200 тысяч рублей. Первым такую систему получил внедорожник Fang Cheng Bao Bao 8, он же представленный в прошлом году Leopard 8. Стартовая цена внедорожника — 395 800 юаней (4,9 миллиона рублей). Также установку площадки для дрона поддерживают Yangwang U8, Fang Cheng Bao Bao Tai 3, Denza N9, BYD Sealion 07 DM-i и Tang L, и в будущем ассортимент расширится.
Другой китайский автопроизводитель, GAC, в конце прошлого года показал, как кабина взлетает с шасси автомобиля, которое играет роль и взлетно-посадочной площадки, и зарядной станции. К 2027 году GAC хочет запустить эксплуатацию летающих машин в двух-трех городах на юге Китая.