Все автомобили BYD можно будет купить вместе с дронами

Основная часть системы — это площадка на крыше площадью 0,29 квадратного метра с тремя встроенными датчиками для позиционирования дрона. Он может садиться и взлетать с платформы на скорости до 25 километров в час. Максимальная же скорость дрона, на которой он может следовать за автомобилем, — 54 километра в час.

Он может автоматически возвращаться на площадку для подзарядки аккумулятора, обнаруживая автомобиль в радиусе двух километров. На зарядку с 20 до 80 процентов уйдет примерно полчаса.