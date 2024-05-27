Китайский BYD стал фаворитом в тендере лондонских даблдекеров

Среднестатистический лондонский автобус проезжает за день не более 200 миль (320 километров), то есть проблем с зарядкой быть не должно. Прошлая закупка даблдекеров завершилась победой дизель-электрических гибридов фирмы Wrightbus: автобусы New Routemaster приобрели в 2011 году. Власти Лондона планируют поэтапно полностью отказаться от дизельного транспорта к 2030 году, и BYD может стать главным партнёром британской столицы, если не вмешается политика.