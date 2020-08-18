Неизвестные и забытые внедорожники со всей планеты

Покорители бездорожья, о существовании которых вы наверняка не догадывались

Всевозможные Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero, разнообразные Land Rover, нетленный и неувядающий Jeep Wrangler, покрытый грязью тверских болот и монгольской пылью «уазик», лоснящийся G-Class и спартанский Hummer… Список наиболее известных или как минимум находящихся на слуху внедорожников из десятилетия в десятилетие не меняется, но при этом мир оффроудных автомобилей отнюдь не является однообразным. Масштабам Вселенной 4x4 может позавидовать Римская империя времен расцвета, просто многие ее обитатели ныне забыты и вынуждены влачить жалкое существование на задворках и периферии. Вспомним же об этих изгоях.