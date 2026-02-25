BYD представил салон Song Ultra EV с экранами и раскладной кроватью

В интерьере Song Ultra EV доминируют прямые линии приборной панели, которую дополняют встроенная цифровая «приборка» и плавающий центральный экран. В салоне предусмотрены две беспроводные зарядки для смартфонов, два подстаканника и поворотный контроллер мультимедиа.

Song Ultra EV выполнен в фирменном стиле BYD: спереди — закрытая решётка радиатора и сквозная светодиодная полоса в форме «звёздного кольца». Корму украшают сплошные фонари и массивный спойлер, добавляющие облику динамики. В качестве опции доступен лидар — он открывает возможность установки системы помощи водителю God’s Eye B, работающей как в городе, так и на трассе.

Габариты Song Ultra EV: длина — 4850 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1670 мм, колёсная база — 2840 мм. Модель оснащена одним электромотором мощностью 270 кВт (362 л.с.), который разгоняет машину до максимальных 210 км/ч. Покупателям предложат два варианта батарей: на 75,6 кВт·ч и 82,7 кВт·ч — запас хода по циклу CLTC составит 620 и 710 километров соответственно.

