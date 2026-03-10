BYD представила полностью электрический автомобиль с запасом хода более 1000 км

Согласно документам Министерства промышленности и информационных технологий Китая, опубликованным в прошлом месяце, электромобиль Denza Z9 GT будет доступен в двух модификациях с аккумуляторами ёмкостью 102,326 кВт⋅ч и 122,496 кВт⋅ч. В соответствии с системой CLTC это обеспечит запас хода в диапазоне от 820 до 1036 км.

Примечательно, что стандартная версия Z9, использующая те же аккумуляторные батареи, способна обеспечить запас хода до 1068 км по методике CLTC. Это позволило бы модели занять позицию лидера по дальности пробега среди электромобилей, однако Denza пока не делала официальных заявлений на этот счёт.

Denza Z9 GT нового поколения будет доступна в двух модификациях: полностью электрическая (EV) и гибридная (PHEV). В обновлённых версиях PHEV предусмотрена аккумуляторная батарея ёмкостью 63,82 кВт⋅ч, обеспечивающая запас хода на электротяге свыше 400 км по циклу CLTC — почти вдвое больше, чем у текущей модели Denza Z9 GT PHEV (201 км).

Интерьер роскошного универсала оснащён крупным 17,3‑дюймовым центральным сенсорным экраном, а также двумя 12,3‑дюймовыми дисплеями — на приборной панели со стороны водителя и пассажира. Габаритные размеры модели составляют: длина — 5195 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1480 мм, колёсная база — 3125 мм. Эти параметры сопоставимы с габаритами Porsche Panamera.

