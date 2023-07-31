В России продают компактный хэтчбек BYD. В два раза дороже, чем в Китае

В России продают компактный хэтчбек BYD. В два раза дороже, чем в КитаеЭлектрическая модель BYD Seagull обойдется покупателям из России дороже двух миллионов рублей
В Россию привезли электрический хэтчбек BYD Seagull, который стоит в два раза дороже, чем в Китае. На отечественном рынке компактную модель оценили в 2 350 000 рублей, хотя в родном Китае она доступна за скромные 78 тысяч юаней, что эквивалентно 990 тысячам рублей. Машина оснащена 75-сильным электромотором и батареей емкостью 30 киловатт-часов, что обеспечивает ей запас хода до 405 километров.
По габаритам электрический Seagull сопоставим с Kia Picanto. В длину китайский хэтчбек достигает 3780 миллиметров (против 3595 у Picanto), в ширину — 1715 миллиметров (против 1595 миллиметров), а в высоту — 1540 миллиметров (против 1495 миллиметров).
Компактный хэтчбек оснащен 75-сильным электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 30 киловатт-часов. Предельный запас хода составляет 405 километров, максимальная скорость — 130 километров в час.
На российском рынке новинка доступна по схеме параллельного импорта по цене в 2 350 000 рублей.
На домашнем рынке Seagull вызвал ажиотажный спрос — всего за сутки после открытия собрали 10 тысяч заявок. Прием предварительных заказов компания BYD открыла сразу после дебюта модели на Шанхайском автосалоне.