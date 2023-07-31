В России продают компактный хэтчбек BYD. В два раза дороже, чем в Китае

Электрическая модель BYD Seagull обойдется покупателям из России дороже двух миллионов рублей

В Россию привезли электрический хэтчбек BYD Seagull, который стоит в два раза дороже, чем в Китае. На отечественном рынке компактную модель оценили в 2 350 000 рублей, хотя в родном Китае она доступна за скромные 78 тысяч юаней, что эквивалентно 990 тысячам рублей. Машина оснащена 75-сильным электромотором и батареей емкостью 30 киловатт-часов, что обеспечивает ей запас хода до 405 километров.