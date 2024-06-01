Американцы разобрали самый дешевый BYD и признали отставание США

По совокупности характеристик BYD Seagull сопоставим с электромобилями, которые втрое дороже. Исследователи признали, что в США автомобиль за такую цену сделать невозможно. Как BYD смогли настолько снизить себестоимость — загадка. Китайский концерн мало зависит от сторонних поставщиков: своими силами делают электромоторы, электронику, тяговые батареи и другие важные компоненты. При этом BYD Seagull оказался очень лёгким: снаряжённая масса на четыре центнера меньше, чем у Chevrolet Bolt EV!