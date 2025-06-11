BYD выводит на мировой рынок соперника Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9

Базовый BYD Sealion 8 DM-i оснащен 1,5-литровой «турбочетверкой», развивающей 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Пару ему составляет электромотор на 272 силы (315 Нм), установленный на передней оси. Запитывается он от аккумулятора емкостью 19 киловатт-часов. До 100 километров в час такой кроссовер разгоняется за 8,6 секунды.

Более мощный вариант, DM-p, оборудован тем же ДВС 1.5, но электромоторов у него два: добавлен задний, выдающий 192 силы и 360 Нм крутящего момента. Кроме того, такой Sealion 8 получил более крупную батарею на 35,6 киловатт-часа. «Паспортное» время разгона с места до «сотни» — всего 4,9 секунды.