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Опубликовано 11 июня 2025, 17:43
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BYD выводит на мировой рынок соперника Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9

Tang L отправят на экспорт под другим названием и с PHEV-установкой
Семиместный гибридный кроссовер BYD будут продавать за пределами Китая. Компания BYD готовится к экспорту Sealion 8 — это экспортное название большого SUV, продающегося в КНР под именем Tang L. За границу его отправят в исключительно гибридном варианте, хотя на родине предлагается и электрический. Поставлять Sealion 8 будут в разные регионы, включая Австралию и Европу.
BYD выводит на мировой рынок соперника Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9
© BYD
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Базовый BYD Sealion 8 DM-i оснащен 1,5-литровой «турбочетверкой», развивающей 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Пару ему составляет электромотор на 272 силы (315 Нм), установленный на передней оси. Запитывается он от аккумулятора емкостью 19 киловатт-часов. До 100 километров в час такой кроссовер разгоняется за 8,6 секунды.

Более мощный вариант, DM-p, оборудован тем же ДВС 1.5, но электромоторов у него два: добавлен задний, выдающий 192 силы и 360 Нм крутящего момента. Кроме того, такой Sealion 8 получил более крупную батарею на 35,6 киловатт-часа. «Паспортное» время разгона с места до «сотни» — всего 4,9 секунды.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© BYD

Полного запаса хода BYD не раскрывает, однако, будучи гибридом, он явно выигрывает по этому показателю у конкурентов от Hyundai и Kia. Только на электротяге, без подключения ДВС, кросс способен проехать до 150 километров (речь идет о варианте с более крупной батареей). Средний расход топлива в смешанном цикле — 5,6 литра на 100 километров.

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Китайская версия Sealion 8, Tang L, построена на платформе Super e-Platform от BYD с мегаваттной архитектурой. Это одна из двух моделей марки, которые можно будет заряжать на сверхбыстрых зарядках: пяти минут хватит, чтобы добавить энергии на 400 километров пути. В планах BYD — развернуть в Китае сеть из 15 тысяч таких ЭЗС.

Источник:Carscoops
Автор:Мария Руцкая
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