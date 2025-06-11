BYD выводит на мировой рынок соперника Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9

BYD выводит на мировой рынок соперника Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9Tang L отправят на экспорт под другим названием и с PHEV-установкой
Базовый BYD Sealion 8 DM-i оснащен 1,5-литровой «турбочетверкой», развивающей 150 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Пару ему составляет электромотор на 272 силы (315 Нм), установленный на передней оси. Запитывается он от аккумулятора емкостью 19 киловатт-часов. До 100 километров в час такой кроссовер разгоняется за 8,6 секунды.
Более мощный вариант, DM-p, оборудован тем же ДВС 1.5, но электромоторов у него два: добавлен задний, выдающий 192 силы и 360 Нм крутящего момента. Кроме того, такой Sealion 8 получил более крупную батарею на 35,6 киловатт-часа. «Паспортное» время разгона с места до «сотни» — всего 4,9 секунды.
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Полного запаса хода BYD не раскрывает, однако, будучи гибридом, он явно выигрывает по этому показателю у конкурентов от Hyundai и Kia. Только на электротяге, без подключения ДВС, кросс способен проехать до 150 километров (речь идет о варианте с более крупной батареей). Средний расход топлива в смешанном цикле — 5,6 литра на 100 километров.
В списке оборудования числится система автономного вождения BYD DiPilot 300 с 12 камерами, 12 ультразвуковыми датчиками и лидаром.
Китайская версия Sealion 8, Tang L, построена на платформе Super e-Platform от BYD с мегаваттной архитектурой. Это одна из двух моделей марки, которые можно будет заряжать на сверхбыстрых зарядках: пяти минут хватит, чтобы добавить энергии на 400 километров пути. В планах BYD — развернуть в Китае сеть из 15 тысяч таких ЭЗС.