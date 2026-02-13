BYD уверенно вышибла Ford из ТОП-6 мировых автолидеров

Наглядный пример китайской экспансии

BYD сумел опередить Ford по итогам мировых продаж в 2025 году. Агентство Bloomberg составило рейтинг автопроизводителей по количеству проданных на мировом рынке. И если первая пятёрка была вполне предсказуема, то дальнгейшие позиции таблицы вызывают некоторое удивление.