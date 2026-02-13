BYD уверенно вышибла Ford из ТОП-6 мировых автолидеров

Опубликовано 13 февраля 2026, 19:071 мин.
BYD уверенно вышибла Ford из ТОП-6 мировых автолидеровНаглядный пример китайской экспансии
BYD сумел опередить Ford по итогам мировых продаж в 2025 году. Агентство Bloomberg составило рейтинг автопроизводителей по количеству проданных на мировом рынке. И если первая пятёрка была вполне предсказуема, то дальнгейшие позиции таблицы вызывают некоторое удивление.
© BYD
- Toyota — 11,32 млн авто
- Volkswagen AG — 8,98 млн авто
- Hyundai-Kia — 7,28 млн авто
- General Motors — 6,18 млн авто
- Stellantis — 5,48 млн
BYD, сумевшая реализовать 4,6 млн машин, уверенно оставила позади Ford, чей результат 4,4 млн автомобилей. И это весьма наглядное подтверждение величия современного китайского автопрома.
Другой «поднебесный» автогигант — холдинг Geely — уверенно продала 4,12 млн, что оказалось существенно больше, чем результаты японских производителей Honda (3,52 млн) и Nissan (3,2 млн).
Ранее стало известно, что китайские автомобили на рынке Европе стали продаваться лучше, чем корейские.