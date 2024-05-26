BYD хочет взыскать с блогера 700 тысяч долларов, и вот за что

Китайский автогигант подал в суд на популярного обозревателя

BYD хочет взыскать с блогера 700 тысяч долларов, и вот за что. В конце ноября Яо Муцян протестироровал внедорожник Leopard 5 дочернего суббренда Fang Cheng Bao и заявил, что средний расход топлива гораздо выше заявленного: 18 литров на 100 километров вместо анонсированных 1,81-7,8 литра на 100 километров. Фирма BYD не согласилась с блогером, обвинила того в опасном вождении, потребовала извинений и компенсации пять миллионов юаней (703 тыс. $).