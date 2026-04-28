Новости
Опубликовано 28 апреля 2026, 13:09
1 мин.

BYD выпустит конкурента Porsche в 2027 году

BYD показал свой первый спорткар Formula X с кузовом из карбона. Представители бренда подтвердили, что Formula X будет запущен в серийное производство. Реальный серийный автомобиль будет соответствовать концептуальной модели более чем на 80%, сообщает IT Home.
© BYD
Алексей Морозов
Согласно описанию производителя, Formula X получил передние фары в стиле «Острый взгляд леопарда» и задние фонари в форме «Бесконечного кольца». Дизайн вдохновлен концепцией «биологической эволюции».

Автомобиль имеет низкую посадку. Он оснащен дверями типа «крыло дракона», складным рулевым колесом и центральным экраном, а также кузовом из полностью углеродного волокна.

В конструкции предусмотрены 6 сквозных воздуховодов, 19 воздухозаборников, активный задний спойлер и диффузор. О силовой установке автомобиля не сообщается.

Источник:IT Home
Автор:Алексей Морозов
Теги:
#BYD
#Китай
#Автопром