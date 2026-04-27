Названы самые частые поломки Skoda Octavia

По словам Зиновьева, абсолютный лидер антирейтинга — преселективный робот. Причём страдают обе версии: и младший DQ200, и более крепкий DQ250 с мокрыми сцеплениями. Узел сцепления вместе с двухмассовым маховиком может выйти из строя уже после 40 тыс. километров. Или, если повезёт, продержится 150 тыс. Лотерея, в которой ставки высоки.

Гидроавтомат Aisin живёт дольше, но и он не любит резких стартов. Второе место по «популярности» занимает мотор 1.8. На малых пробегах у этого двигателя выходят из строя модуль термостата и водяная помпа. Также подводили актуатор турбины и катушки зажигания.

Версии 1.4 и 1.6 считаются надёжнее, хотя помпа может потечь и у них. Масложора на турбомоторах до 100 тыс. бояться не стоит — проблему победил производитель.

Дальше по списку идут компрессор кондиционера, который ломается неожиданно, радиатор, начинающий течь без видимых причин, ручка селектора КПП, которая облезает как дешёвый пластик, рулевая рейка, привод лючка бензобака, который в самый неподходящий момент не открывается.

Реже встречаются закисание задних суппортов и отказ кнопки привода двери багажника. В интерьере центральный подлокотник с годами теряет «стойкость». Кроме того, владельцы часто жалуются на жёстковатую подвеску, плохую шумоизоляцию и маркий пластик.

Skoda Octavia — автомобиль удобный и добротный. Но если вы смотрите на машину с мотором 1.8 и роботом, готовьтесь к лотерее. Самые надёжные варианты — атмосферник 1.6 в паре с гидроавтоматом или механикой. Они болеют реже. Все остальные слабости пережить можно — болячек не так много, отметил Зиновьев.

Читайте также:

