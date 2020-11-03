Стало известно, когда в России соберут последний Datsun

Nissan объявил об уходе бренда Datsun с российского рынка в мае 2020 года. В компании заявили, что производство седана Datsun on-DO и хэтчбека mi-DO на мощностях «АвтоВАЗа» завершится в декабре, однако конкретную дату тогда не назвали. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь 2020 года в России было продано чуть более 12 тысяч автомобилей Datsun, в том числе 10,4 экземпляров on-DO и 1,6 тысячи mi-DO. По сравнению с тем же периодом 2019 года продажи марки сократились на 27 процентов.
Datsun
Марка Datsun была возрождена альянсом Renault-Nissan в 2012 году. В 2014 году бренд вышел на российский рынок и локализовал производство двух моделей на тольяттинском заводе. Седан on-DO построили на базе дорестайлинговой Lada Granta и оснастили мотором 1.6 мощностью 106 лошадиных сил в паре с «механикой». За основу хэтчбека mi-DO взяли Lada Kalina, и предложили для модели автоматическую коробку передач Jatco.
Помимо России бренд Datsun представлен в Индонезии, Белоруссии, Казахстане, Индии, Непале и Малайзии.
В августе этого года стало известно об отзыве 93 373 российских Datsun – более 70 процентов автомобилей марки, проданных в в стране. Выяснилось, что на машины устанавливались дефектные подушки безопасности.