Стало известно, когда в России соберут последний Datsun

Nissan объявил об уходе бренда Datsun с российского рынка в мае 2020 года. В компании заявили, что производство седана Datsun on-DO и хэтчбека mi-DO на мощностях «АвтоВАЗа» завершится в декабре, однако конкретную дату тогда не назвали. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь 2020 года в России было продано чуть более 12 тысяч автомобилей Datsun, в том числе 10,4 экземпляров on-DO и 1,6 тысячи mi-DO. По сравнению с тем же периодом 2019 года продажи марки сократились на 27 процентов.