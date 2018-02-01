BMW досрочно прекратит выпуск M3

Компания BMW прекратит производство «заряженного» седана M3 из-за несоответствия двигателя новым требованиям к выбросам вредных веществ и расходу топлива. Вместо временной остановки, как в случае с M550i, марка приняла решение досрочно прекратить выпуск машин пятого поколения в мае текущего года. Об этом сообщает BMWBlog.

Как и другие бензиновые модели BMW, M3 должны были укомплектовать фильтром твердых частиц Отто. Однако выяснилось, что для этого необходимо дополнительное место в выхлопной системе. В связи с этим M-подразделение марки даже приняло решение заметить карбоновый карданный вал на компактный металлический.

BMW M3 следующего поколения дебютирует не ранее 2020 года. До этого времени в модельном ряду останется только купе и кабриолет M4. При это «четверки» модернизируют к нужному сроку – к 1 июля 2018 года модель будет соответствовать требованиям нового цикла измерений WLTP.

BMW M3 пятого поколения оснащается трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 431 лошадиная сила (550 Нм). Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. С нуля до 100 километров в час спортседан способен разгоняться за 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.