Было несолидно: Mercedes-AMG отправит в отставку 4-цилиндровый мотор

Четырехцилиндровый турбомотор с заводским индексом М139 будет постепенно заменяться рядной «шестеркой» с турбонаддувом. В частности, первым это произойдет с кроссовером Mercedes-AMG GLC 43, который после рестайлинга вместе с двигателем сменит и индекс на GLC 53, сообщает Auto, Motor und Sport.

«Мы убедились, что этот двигатель в CLE и E-классе действительно восхищает наших поклонников. Для новых моделей мы сделали двигатель еще более отзывчивым, а также расширили диапазон индивидуальных режимов движения — другими словами, с одной стороны, больше комфорта, с другой — больше эмоциональной привлекательности», — приводит издание слова Михаэля Шибе, председателя правления Mercedes-AMG и члена правления Mercedes-Benz.

Также топ-менеджер подтвердил, что компания разработала новый мотор V8, соответствующий стандарту «Евро-7», но не уточнил, на каких моделях он появится.

Четырехцилиндровый двигатель продемонстрировал лишь умеренный рыночный успех в продажах как на C-Class, так и на GLC, уточняет издание. Мотор останется на компактном хетчбэке Mercedes-AMG A45.

