Обновленный Geely Coolray появится в России

«Российское представительство Geely рассматривает возможность запуска нового Coolray в 2026 году. Речь идёт о модели, которая в Китае известна под названием Binyue L, — она отличается от знакомого нам Кулрея как снаружи, так и внутри. Binyue L — это обновлённый вариант знакомого россиянам кроссовера, который продаётся на китайском рынке с осени 2024 года», — отмечается в публикации.

Под капотом Binyue L для китайского рынка — турбомотор 1.5 мощностью 181 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. С места до 100 км/ч кроссовер способен разогнаться за 7,6 с.

Модель Coolray исчезла с официального сайта Geely в России осенью 2025 года. Самый доступный кроссовер в линейке Geely в России на данный момент — Cityray, который предлагается по цене от 2,85 млн рублей без учета скидок и спецпредложений.

