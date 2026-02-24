Бюджетный кроссовер GAC GS3 покинул российский рынок

"В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов - от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения, - мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке", – заявили в GAC.

В компании прорабатывают возможность возвращения модели — все будет зависеть от актуальной ситуации и обратной связи от покупателей.

Напомним, цены на GAC GS3 составляли от 2,45 до 2,85 млн рублей. При этом у дилеров еще остаются в наличии машины 2025 года выпуска.

Ранее в России сертифицировали два кроссовера Jeland.