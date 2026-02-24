Опубликовано 24 февраля 2026, 13:331 мин.
Бюджетный кроссовер GAC GS3 покинул российский рынок
GAC прекратил продажи в России бюджетного кроссовера GS3. Китайская марка оперативно прокомментировала "Российской газете" это решение.
© GAC
"В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов - от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения, - мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке", – заявили в GAC.
В компании прорабатывают возможность возвращения модели — все будет зависеть от актуальной ситуации и обратной связи от покупателей.
Напомним, цены на GAC GS3 составляли от 2,45 до 2,85 млн рублей. При этом у дилеров еще остаются в наличии машины 2025 года выпуска.
