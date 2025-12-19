Опубликовано 19 декабря 2025, 11:541 мин.
Бывший вице-президент BMW считает новые модели «ужасными»Есть версия, что внешность актуальных «баварцев» продиктована вкусами китайских потребителей.
Боб Лутц: некоторые новые модели BMW находятся за гранью уродства. С 1971 по 1974 годы Роберт Лутц был исполнительным вице-президентом по глобальным продажам и маркетингу, а также членом совета директоров компании BMW. Этот управленец известен своими крайне жёсткими высказываниями: например, под нынешнюю раздачу попали дизайнеры баварского автопроизводителя.
«Я думаю, у BMW сейчас серьёзные проблемы по части дизайна. Мне кажется, спереди некоторые машины просто ужасны. Слишком вычурные, этот стимпанковый вид», — считает Лутц.
Бывший вице-президент фирмы считает «неправильными» линии, пропорции и даже детали: «Кто-то сказал мне, что китайским покупателям такое нравится. Я этому не верю!»
По мнению управленца, некоторые автомобили, которые сейчас выпускает BMW, и вовсе находятся «за гранью уродства», но люди буквально вынуждены покупать их, не имея альтернативы.
Между тем, в машинах BMW появятся детали из волокон льна. Причём пришедшие из автоспорта композиты будут использовать как для внешнего обвеса, так и для элементов внутреннего декора.
