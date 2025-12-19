Бывший вице-президент BMW считает новые модели «ужасными»

«Я думаю, у BMW сейчас серьёзные проблемы по части дизайна. Мне кажется, спереди некоторые машины просто ужасны. Слишком вычурные, этот стимпанковый вид», — считает Лутц.

Бывший вице-президент фирмы считает «неправильными» линии, пропорции и даже детали: «Кто-то сказал мне, что китайским покупателям такое нравится. Я этому не верю!»

По мнению управленца, некоторые автомобили, которые сейчас выпускает BMW, и вовсе находятся «за гранью уродства», но люди буквально вынуждены покупать их, не имея альтернативы.