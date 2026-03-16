Бывший завод Toyota налаживает выпуск новой модели

После ухода японского автопроизводителя из России весной 2023 года завод перешёл новому владельцу — институту ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу. В 2024-м актив снова передали, но теперь отечественной компании, выпускающей автомобили премиум-класса Aurus.

Предприятие должно было выйти из простоя до конца 2024 году — на площадке планировалось выпускать машины, предоставленные маркой Hongqi, но этого не произошло. Прошлой весной предприятие начало набирать работников, включая инженеров и менеджеров.

«Партнёрская модель будет анонсирована на Петербургском экономическом форуме», — приводит слова информированного источника ТАСС. По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, запуск конвейера намечен на середину 2026 года.