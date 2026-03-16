Опубликовано 16 марта 2026, 18:55
Бывший завод Toyota налаживает выпуск новой модели

Названа дата перезапуска бывшего автозавода Toyota. На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) 2026 состоится премьера нового автомобиля, сообщает источник агентства ТАСС. Кто поможет возобновить работу производства, которое простаивает почти четыре года, пока неизвестно. Но известно, что объём выпуска составит порядка тысячи транспортных средств ежегодно.
Завод Toyota в России
© Архивное фото / Toyota
Алексей Кованов
После ухода японского автопроизводителя из России весной 2023 года завод перешёл новому владельцу — институту ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу. В 2024-м актив снова передали, но теперь отечественной компании, выпускающей автомобили премиум-класса Aurus.

Предприятие должно было выйти из простоя до конца 2024 году — на площадке планировалось выпускать машины, предоставленные маркой Hongqi, но этого не произошло. Прошлой весной предприятие начало набирать работников, включая инженеров и менеджеров.

«Партнёрская модель будет анонсирована на Петербургском экономическом форуме», — приводит слова информированного источника ТАСС. По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, запуск конвейера намечен на середину 2026 года.

Между тем, в Калининграде наладят производство рамных внедорожников Tank 300. Старт сборки машин запланирован на второй квартал 2026 года. Сотрудничество компаний «Грейт Волл Мотор Рус» и «Автотор Авто Холдинг» предполагает поэтапное углубление технологии.