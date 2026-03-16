Опубликовано 16 марта 2026, 10:39
Tank больше не будет возить внедорожники 300 из Китая

В Калининграде наладят производство рамных внедорожников Tank 300. Старт сборки машин запланирован на второй квартал 2026 года. Сотрудничество компаний «Грейт Волл Мотор Рус» и «Автотор Авто Холдинг» предполагает поэтапное углубление технологии производства автомобилей, а также наращивание уровня локализации.
Tank 300
Tank 300
© Tank
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Выпускать планируется четыре версии — «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум», где приставка «Сити» означает подключаемый полный привод, в основе которого лежит многодисковая муфта.

В качестве силового агрегата выступят двухлитровый турбомотор отдачей 218 л.с. и 8-ступенчатая автоматическая коробка. Также ожидаются пять цветов кузова и два варианта интерьера (чёрный и чёрно-красный).

До запуска производства автомобили продолжат поставляться из Китая — их стоимость варьируется от 4,0 до 4,8 млн рублей. Потенциально локальная сборка может сделать автомобиль более доступным.

Между тем, Tank ранее показал рестайлинговый 700. Новинка внедорожного бренда получила индекс Hi4-Z, а в её оснащение вошёл интегрированный лидар, что сулит появление передовых систем помощи водителю.