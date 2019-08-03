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11:00

Citroen подготовит конкурента электрическому VW ID.3

В следующем году французы покажут электрический C4

В следующем году компания Citroen официально представит преемника хэтчбека С4. У автомобиля будет сразу три версии: две с классическим ДВС на бензине и дизеле, а также одна с полностью электрической силовой установкой. Последний вариант сможет конкурировать с будущим электрическим хэтчбеком VW ID.3.

Глава отдела стратегического планирования марки Ксавье Пежо в разговоре с Auto Express не стал уточнять точные сроки выхода преемника C4, однако сказал, что в следующем году Citroen покажет миру «знаменательную машину», которая будет предлагаться со всеми тремя вариантами силовых установок.

Кроме того, Пежо пообещал, что компания покажет автомобиль со смелым и современным дизайном и что новинка не повторит ошибки прошлого C4, который получил шквал критики за скучный внешний вид. Он добавил, что новый Citroen буквально «потрясет рынок», и уж точно не будет консервативным.

По слухам, новинку построят на современной платформе СМР, которую используют все бренды концерна PSA, за исключением Citroen. Она позволяет создать на одной базе как автомобили с классическими ДВС, так и электрические модификации. Таким образом, новая модель составит конкуренцию как электрохэтчу Volkswagen ID. 3, так и его бензиновому родственнику, модели Golf.

Citroen C4 седан

Хэтчбек Citroen C4 ушел с российского рынка еще в 2015 году, а еще через три года он покинул и Европу. Сейчас в России продается только модель в кузове седан с дизельными и бензиновыми двигателями. Стоимость автомобиля с механической коробкой и 1,6-литровым мотором начинается от 999 тысяч рублей.