Citroen подготовит конкурента электрическому VW ID.3

Глава отдела стратегического планирования марки Ксавье Пежо в разговоре с Auto Express не стал уточнять точные сроки выхода преемника C4, однако сказал, что в следующем году Citroen покажет миру «знаменательную машину», которая будет предлагаться со всеми тремя вариантами силовых установок.

Кроме того, Пежо пообещал, что компания покажет автомобиль со смелым и современным дизайном и что новинка не повторит ошибки прошлого C4, который получил шквал критики за скучный внешний вид. Он добавил, что новый Citroen буквально «потрясет рынок», и уж точно не будет консервативным.