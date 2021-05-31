Rimac назвал дату дебюта серийного гиперкара, который ждали три года

В описании под коротким роликом хорватская фирма пообещала для «товарного» гиперкара «более высокую производительность, захватывающие функции и экстраординарные технологии».
Других подробностей об доработках Rimac пока не раскрывает, однако по крайне мере одна обещанная «фишка» уже известна: гиперкар получит систему Driver Coach, которая будет учить водителя ездить лучше. Кроме этого, хорваты делились роликом с краш-теста, в рамках которого были разбиты сразу два прототипа стоимостью 2,1 миллиона долларов каждый.
Rimac C_Two должен был дебютировать в серийном виде на автосалоне в Женеве еще в прошлом году, однако мероприятие, как и многие другие, пришлось отменить из-за пандемии.
Первый прототип гиперкара был представлен три года назад, на Женевском автосалоне. Автомобиль, построенный вокруг углепластикового монокока, оснастили четырехмоторной силовой установкой, развивающей 1914 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. Разгон с места до 96 километров в час занимал у него менее двух секунд, а максимальная скорость составляла 412 километров в час. Полная зарядка батареи позволяла C_Two проехать до 650 километров по циклу NEDC.
Rimac
В январе глава Rimac Мате Римац сообщил, что компания собрала предзаказов на еще не выпущенное купе на целый год вперед. Всего же планируется выпустить 150 экземпляров, но за какое время все они будут построены, пока неизвестно.