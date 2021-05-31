Rimac назвал дату дебюта серийного гиперкара, который ждали три года

Rimac C_Two должен был дебютировать в серийном виде на автосалоне в Женеве еще в прошлом году, однако мероприятие, как и многие другие, пришлось отменить из-за пандемии.

Первый прототип гиперкара был представлен три года назад, на Женевском автосалоне. Автомобиль, построенный вокруг углепластикового монокока, оснастили четырехмоторной силовой установкой, развивающей 1914 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. Разгон с места до 96 километров в час занимал у него менее двух секунд, а максимальная скорость составляла 412 километров в час. Полная зарядка батареи позволяла C_Two проехать до 650 километров по циклу NEDC.