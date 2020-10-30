Два гиперкара Rimac разбили на краш-тесте. Каждый стоит два миллиона долларов

Помимо реальных тестов инженеры провели и виртуальные, отдельно проверив на прочность монокок, изготовленный из карбона. После этого хорваты приступили к полноценным испытаниям двухдверки.
Первым из них стало лобовое столкновение с деформируемым барьером с 40-процентным перекрытием на скорости 40 километров в час. В Rimac остались довольны результатом, однако признали, что удар оказался «довольно разрушительным».
Второму C-Two досталось испытание посложнее: его разбили о тот же барьер, но на скорости 56 километров в час. Результат теста также удовлетворил инженеров. Несмотря на серьёзную деформацию, передней части кузова удалось поглотить силу удара, а риск для пассажиров оказался минимальным – датчики на манекенах не зафиксировали чрезмерных нагрузок. Особые опасения вызывали педали, которые могли сместиться и травмировать ноги водителя, однако они остались неповреждёнными.
Хорватская Rimac может стать новым владельцем Bugatti
Гиперкар Rimac C_Two приводится в движение четырьмя электродвигателями – по одному на каждом колесе. В сумме они развивают до 1914 лошадиных сил и разгоняют двухдверку до 100 километров в час за 1,97 секунды. Моторы питаются от блока аккумуляторов общей ёмкостью 120 киловатт-часов, встроенного в углепластиковый монокок. «Паспортный» запас хода на одной зарядке составляет 650 километров по циклу NEDC.
Ранее компания шведы из Koenigsegg опубликовала в Instagram ролик с краш-тестами суперкара Regera, который стоит ещё дороже Rimac – 2,1 миллиона евро (почти 200 миллионов рублей). Таким образом в компании отметили миллион подписчиков на своей странице.