Cadillac научил машины стримить музыку без смартфонов

Музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с Cadillac выпустил приложение, которое позволит владельцам машин американской марки слушать музыку без смартфонов. Программа устанавливается в информационно-развлекательную систему автомобиля, а для доступа к сервису использует встроенный выход в Сеть 4G LTE. Об этом сообщает Engadget.

Приложения Spotify для Cadillac похоже на его аналог для смартфонов. Владельцы могут получить доступ к рекомендательным функциям сервиса, списку треков и персональной библиотеке, а также создавать плейлисты. Тем не менее, в целях безопасности его функциональность ограничена. Например, нельзя просматривать большие списки треков, потому что они могут отвлечь водителя от дороги.

Приложение доступно для моделей ATS, ATS-V, CTS, CTS-V и XTS. Ожидается, что на флагманском седане CT6 оно появится позднее.

Ранее Seat стал первыми производителем, интегрировавшим в свои автомобили популярное приложение для поиска музыки Shazam. Сервис начнет работать с апреля текущего года и будет доступен через специальное приложения для платформы Android Auto.

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